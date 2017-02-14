«7-ая Мастерская» - творческий коллектив студентов Центра мультимедийных и печатных СМИ Института Журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ. На момент окончания 2016 года – в составе редакции 45 студентов. Мастерскую ведёт Михаил Сидоренко, радиоведущий, звукорежиссёр, доцент кафедры журналистики и медиаобразования, редактор Центра мультимедийной журналистики. В мастерской следуют общей концепции Центра мультимедийных и печатных СМИ – «От практики к теории» – поэтому студенты уже с первых занятий учатся работать «в поле». К концу первого семестра в «7-ой Мастерской» уже сформирован штат отличных специалистов владеющих навыками работы с видеокамерами и зеркальными фотоаппаратами, программами монтажа «Adobe Premiere» и «Sony Vegas». Студенты готовят качественные аудиопрограммы благодаря навыкам записи и монтажа звука, обладают навыками обработки аудиоконтента и умеют использовать профессиональные рекордеры, а также свободно ориентируются в программах «Cubase», «Wavelab» и «Adobe Audition». Редактируя фотоматериалы, первокурсники освоили «Photoshop» и «Lightroom». И конечно, как и любой студент Института журналистики, коммуникации и медиаобразования, ребята отлично работают с текстом согласно особенностям любых журналистских жанров, обладают грамотной речью, коммуникативными и общекультурными компетенциями. Приобретенные навыки позволяют старшекурсникам уже в течение года занимать руководящие должности во внутривузовских СМИ. Это информационный портал mediarelease, корпоративная газета «Импульс-М», студенческое радио «Пульс» и студенческий канал Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ – UnionTV. Студенты и выпускники мастерской являются сотрудниками таких СМИ, как «Музыка Первого», Истра.ТВ, радио ТЕОС, официальной радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОС» и других. Студенты «7-ой Мастерской» активно вовлечены в общественную и профессиональную деятельность. Корреспонденты обеспечивают медиасопровождение наиболее крупных проектов и мероприятий Первого Педагогического. Традиционно студенты мастерской участвуют в организации образовательных журналистских медиапрограмм для студентов и школьников. Первый семестр 2016-2017 не стал исключением, мастерская работала со школьниками как на мероприятиях, организованных в МПГУ, так и за его пределами. Старшекурсники «7-ой Мастерской» выступили в качестве членов молодёжного жюри некоммерческого кинофестиваля о правах человека «Сталкер». А студентка 3 курса Мария Иванова стала представителем России на Генеральной Ассамблее Европейского ЮНПРЕССа в Берлине.