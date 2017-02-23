Фонд социально-культурных инициатив 16-17 февраля провел Всероссийскую общественно-государственную инициативу “Горячее сердце”.
Целью мероприятия является выражение признательности героям нашего времени, молодым людям, поставившим ценность жизни другого человека выше своей.
Инициатива была проведена в два дня. В здании Музея Вооруженных сил России 16 февраля состоялась встреча журналистов и гостей с современными героями. Представители различных, в том числе студенческих, СМИ смогли пообщаться с молодыми людьми, задать им вопросы и произнести в их адрес слова благодарности.
Во второй день в Театре Российской Армии состоялась торжественная церемония награждения и чествования 28 лауреатов инициативы. Гостями мероприятия стали Герои Российской Федерации, заслуженные артисты России и другие выдающиеся деятели нашей страны. Каждого лауреата представлял видеосюжет, в котором современные герои рассказали о произошедшей с ними чрезвычайной жизненной ситуации. Многие из них боролись со стихией. Так, Оксана Юлдашева в 2015 году столкнулась с пожаром в собственном доме, спасла младшего брата, выбравшись с ним через окно. Игорь Заречный выносил детей из горящего дома. А Сергей Тюлькин спас женщину с ребенком и пожилого мужчину из огня.
Николай Раков на протяжении многих часов откапывал своего друга, провалившегося под снег. А Валерий Алеев спас отца от аллергии после укуса шершней. Ему пришлось самостоятельно управлять автомобилем, чтобы довезти отца до ближайшей деревни.
Многим приходится преодолевать трудности каждый день. Илюза Гараева заботится о своей бабушке. А Георгий Малиев после участия в трагических событиях в городе Беслане 1 сентября 2004 года, понял, что должен защищать свою страну и семью. В настоящий момент Георгий является кадетом Ставропольского президентского кадетского училища.
Лауреатами также стали волонтерские организации и добровольческие инициативы, такие как Студенческая правовая консультация “Юридическая клиника” города Тамбов, добровольный студенческий пожарно-спасательный отряд “Помор-Спас” и многие другие.
Героям, спасшим чужие жизни ценой своей собственной, были посвящены видеосюжеты, во время воспроизведения которых гости, находившиеся в зале, почтили их память стоя.
На мероприятии выступили как заслуженные артисты России, так и талантливые молодые люди. Одним из участников стал лауреат инициативы “Горячее сердце” Лудуб Очиров, исполнивший авторскую песню “Силен не тот, кто бьет”. В завершение он обратился к автору инициативы, Светлане Медведевой, с просьбой включать в программу каждого проводимого мероприятия хотя бы одно выступление человека с ограниченными возможностями здоровья.
Корреспонденты 7-ой Мастерской выражают благодарность героям за их горячие сердца и искренне надеются, что с каждым годом таких сердец будет биться больше.
Фото: Виктория Карташева