Проповедь и декаданс

В московском клубе "Glastonberry" 10 феврая прошёл концерт групп "BIORATE" и "СтимфониЯ".
Открыл концерт возродившийся в 2016 году коллектив "BIORATE". "Партия", как называют себя участники, исполнила не только известные давним поклонникам композиции (Pulse of Primal, S.O.S. и др.), но и новые "псалмы", такие как Worship the altered thruth и Made of Russians, запланированные на грядущий альбом и уже нашедшие положительный отклик среди "последователей". "Проповеди" в формате modern metal, гармонично переплетающиеся с лирикой и "откровениями" группы, которые ранее были опубликованы в официальном сообществе, - все это не оставило равнодушными даже тех, кто услышал группу впервые.
Поддержала и продолжила созданную атмосферу группа "СтимфониЯ". Они, в свою очередь, порадовали поклонников сетом преимущественно из композиций третьего альбома "ACT III", вышедшего в конце прошлого года, но не забыли и о предыдущих хитах. Необычная манера исполнения бессменного лидера - Филиппа Августа - и поистине "дьявольское" дымовое оформление создали зрелище, которое сложно забыть. Поклонники тоже не остались в стороне и поддерживали группу, подпевая вокалисту.
Для обеих групп это событие стало открытием концертного сезона в этом году. Снова услышать "мессу" "BIORATE" в ближайшее время смогут жители Волгограда (концерт пройдет в баре "INROCK" 18 февраля), а вот поклонникам "СтимфониИ" придется ждать дольше - концерт под названием "Полное собрание сочинений" запланирован на 12 мая также в клубе "Glastonberry".
Фото: Оля Монако, Анастасия Малько, Наталья Лисовая