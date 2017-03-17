Пятиминутка ненависти

Многие писатели и философы говорили о том, что ненависть - это более агрессивная стадия зависти.
И в принципе это так, но только в случае если мы пытаемся анализировать ненависть как эмоциональное состояние героя (чаще всего) романтического произведения. Тогда ненависть не только последствие зависти, но и синоним к ревности. В реальной жизни все иначе. Ненависть - это полное отрицание кого-либо или чего-либо. И только лишь если ненависть контролируется разумом человека, она сможет стать спасительным ковчегом для людей, тонущих в водах общественной тупости и невежества. Неконтролируемая ненависть словно булыжник потянет вас на дно.
Вернувшись с работы, Иван Иванович как обычно готовит себе ужин, относит еду в комнату, садится на диван и включает первый канал. В этот раз рассказывают про девочку, которую напоили и изнасиловали. "Не самый уникальный случай", - подмечает про себя Иван Иванович. Он еще не знает, что завтра эта девочка станет самой популярной темой для обсуждения в общественном транспорте, старших классах и, в конце концов, в Рунете - месте, в котором навеки останется ВСЯ информация о тебе. Но Иван Иванович не узнает об этом и на следующий день, и через неделю, и через месяц. Потому что плевать он на все это хотел. Иван Иванович - это вымирающий вид. Иван Иванович это и я в том числе.
Имя Дианы Шурыгиной так часто употреблялось за последний месяц, что из-за страха сделать его нарицательным, оно будет попросту запикиваться. Так будет лучше. Так будет спокойнее... Нет! Это же просто в голове не укладывается! Жертва, ставшая начинающим видеоблогером и попавшая в топ ютуба, а потом и "фотомоделью", с которой можно сфотографироваться за 500 рублей, паблики посвященные только Шурыгиной и ее окружению собирают по 300 тысяч подписчиков, владельцы автомобилей с гордым видом содравшие наклейки "Обама - чмо" теперь клеют на стекло ее имя. И всему этому причина - ВЫ! Вы сделали из очередного фрика с программы "Пусть говорят" целый бренд! И масштабы абсурда могут оказаться безграничны: одежда с ее изображением, улицы, названные ее именем, памятники и в конце концов причисление к лику святых!
И мне совсем не хочется разбираться, кто прав и виноват в ситуации с износилованием, этим должен заниматься следственный комитет (а никак не гости программы "Пусть говорят"). Но как факт можно сказать о том, что после первого выпуска люди поделились на тех, кто хочет поддержать Шурыгину и тех, кто воспринял ее историю как предмет для насмешек. И те и другие виновны в появлении новой "звезды ютуба". Группа поддержки даже не подумала о том, что самый простой способ помочь жертве травли - это заставить людей забыть о ней! Никакого хайпа, никаких циклов передач. Просто сделать вид, что ничего и не было. Стереть это пятно из истории. Сколько молчали про Сычеву, пока она в очередной не пришла к Малахову? И всем было до фонаря, что с ней. Потому что это просто человек, такой же обычный, не примечательный. Да вы наверное, даже и не помните эту фамилию и не понимаете о ком идет речь.
И вторая группа людей: те у кого уровень интеллекта прямо пропорционален чувству юмора. Расскажу секрет, если вы нажимаете на видео, чтобы оставить остроумный комментарий про донышко (мозгов у вас на донышке, имбецилы) владельцу видео защитывается просмотр. А ей это и нужно. Это все равно что бороться с роем мух, закидывая их тухлыми помидорами. Неужели вам нужно дожидаться второго пришествия Христа, который скажет, что нужно не только не судить, но и не создавать хайп?! Видеоблогеры пошли еще дальше: они кормят вас банальными мыслями, размышлениями, а сами при этом в тэгах пишут все мемы связанные с Шурыгиной. Идут на телевидение не чтобы высказаться, а чтобы сделать после этого нарезку и добавить в названии злосчастную фамилию. И пипл хавает! Вы жрете это и не давитесь, как в столовой без конца требуете добавки, новых разоблачений. Вот вам разоблачение, не подавитесь! Зайдите на YouTube и посмотрите рекомендованные видео. Если хоть в одном из них идет
речь о Шурыгиной, будьте добры, запишитесь, пожалуйста, на лоботомию.
Люди из предыдущего поколения в детстве мечтали стать космонавтами, путешественниками, действовать, двигаться! А сейчас цель жизни стать хэштегом в социальных сетях, на YouTube. И это реально, вот вам наглядный пример. И вы можете даже пальцем о палец не ударить. Все сделают за вас. И вскоре родители не будут знать, как обстоят дела у их детей в школе, зато досконально изучать каждый день жизни очередного фрика из очередного ток-шоу. И маленький мальчик после футбольной секции будет под дождем ждать, когда его заберут родители. А им будет не до этого, ведь, о сенсация, девочка, сделавшая аборт в 14 лет, купила новый лак и выпустила получасовой блог.