Студенты ИЖКМ МПГУ приняли участие в разработке программы #ВФМС2017

На площадке “Точка кипения” 18 февраля прошла сессия дизайн-мышления "Разработка дискуссионной программы ВФМС-2017".
Открыло мероприятие выступление начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, в котором он подчеркнул, что только путём совместной работы молодёжи и организаторов можно прийти к оригинальным и интересным решениям.
В течение всего дня более сотни молодых профессионалов и студентов профильных вузов обсуждали ключевые направления дискуссионной программы предстоящего фестиваля. Такими направлениями стали экономика и предпринимательство, наука и технология, образование, культура и история, здоровье и благополучие, экология, политика и международная безопасность, развитие территорий: архитектура и урбанистика, журналистика и СМИ, гражданское общество и волонтёрство.
Подобный формат разработки программы позволил организаторам фестиваля выявить актуальные темы и интересы современной молодёжи. Все концепции и решения, предложенные участниками, в итоге составят основу 10 тематических направлений программы.
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Зарегистрироваться может любой желающий в возрасте от 18 до 25 лет на официальном сайте ВФМС – www.russia2017.com