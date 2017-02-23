24.02.2017
Фонд

Студенты ИЖКМ МПГУ приняли участие в разработке программы #ВФМС2017

23 февраля 2017

На площадке “Точка кипения” 18 февраля прошла сессия дизайн-мышления "Разработка дискуссионной программы ВФМС-2017". 

Открыло мероприятие выступление начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, в котором он подчеркнул, что только путём совместной работы молодёжи и организаторов можно прийти к оригинальным и интересным решениям. 

В течение всего дня более сотни молодых профессионалов и студентов профильных вузов обсуждали ключевые направления дискуссионной программы предстоящего фестиваля. Такими направлениями стали экономика и предпринимательство, наука и технология, образование, культура и история, здоровье и благополучие, экология, политика и международная безопасность, развитие территорий: архитектура и урбанистика, журналистика и СМИ, гражданское общество и волонтёрство. 

Подобный формат разработки программы позволил организаторам фестиваля выявить актуальные темы и интересы современной молодёжи. Все концепции и решения, предложенные участниками, в итоге составят основу 10 тематических направлений программы. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Зарегистрироваться может любой желающий в возрасте от 18 до 25 лет на официальном сайте ВФМС – www.russia2017.com

 

Виктория Карташева
Фото: Екатерина Южакова

logo

© 2016 Фонд независимого радиовещания

Адрес редакции:

Телефон редакции:

Факс редакции:

115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, строение 1

+7-499-551-57-00

Разработка сайта: edenhost.ru

16+

Условия использования

Правила комментирования