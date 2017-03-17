Студенты ИЖКМ приняли участие в первой пресс-конференции ректора

В главном корпусе МПГУ на Малой Пироговской 2 марта состоялась первая пресс-конференция нового ректора университета - Алексея Владимировича Лубкова.
Студенты ИЖКМ приняли активное участие в мероприятии наряду с ведущими российскими печатными и электронными СМИ, такими как "Российская газета", "Комсомольская правда", "Литературная газета" и другими.
На пресс-конференции были рассмотрены проблемы, касающиеся современной педагогики и образования в целом.
Одной из целей, которые ставит перед собой Алексей
Владимирович, является создание "учителя будущего" - человека, способного работать с современной техникой, понимающего психологию молодёжи и умеющего интересно организовывать образовательный процесс. По мнению ректора, педагог занимает одно из важнейших мест в жизни любого ученика.
Участники высказали свои предложения относительно улучшения образовательного процесса в современных университетах.
В завершении конференции для гостей МПГУ была проведена экскурсия по старейшему педагогическому вузу страны.