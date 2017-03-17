Вечная любовь

Осенний теплый день.
Молодая пара – девушка в свадебном платье и парень в смокинге – стоит на мосту. В руках у девушки большой желтый замок с неровно выведенными словами «Катя + Игорь». Еще секунда, и замок уже висит на перилах моста. Оглядев свое творение, девушка замахивается, чтобы бросить ключик вниз, но тут Игорь ее останавливает:
- Кать, не кидай. Это же не фонтан, сюда нельзя.
- Что значит «не кидай»? Ты что, не хочешь, чтобы мы навсегда были вместе? Ты не веришь в нашу любовь? Мы только поженились, а ты уже думаешь о разводе? Говорила мне мама...
Игорь выхватывает у нее ключ из рук и, вздыхая, кидает его вниз.
***
Едкий клубок дыма вырвался из перекошенных от недовольства губ. Еще пара затяг, и бычок упал к ногам престарелого мужчины. Он уже полчаса стоял в ста метрах от пары и наблюдал картину первой семейной ссоры. За его спиной послышались громкие шаги.
- Ну что, Петрович, сколько сегодня?
Петрович, неторопливо закуривая новую сигарету, посмотрел на свой «улов» и с выражением крайнего недовольства произнес:
- Четырнадцать ключей и один целый замок. Совсем уже посходили с ума.
- Ну, не будь так категоричен, - пытается заступиться за молодоженов его товарищ. - У людей традиция такая на вечную любовь, понимаешь ли.
- На вечную любовь… - протягивает Петрович. - У них любовь, а у меня ГЭС за месяц третий раз чуть не встает. В гробу я видал такую вечную любовь.
И куча железа с грохотом падает в мусорный мешок.