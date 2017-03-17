18.03.2017
Фонд

Вечная любовь

17 марта 2017

Осенний теплый день.

Молодая пара – девушка в свадебном платье и парень в смокинге – стоит на мосту. В руках у девушки большой желтый замок с неровно выведенными словами «Катя + Игорь». Еще секунда, и замок уже висит на перилах моста. Оглядев свое творение, девушка замахивается, чтобы бросить ключик вниз, но тут Игорь ее останавливает: 
- Кать, не кидай. Это же не фонтан, сюда нельзя. 
- Что значит «не кидай»? Ты что, не хочешь, чтобы мы навсегда были вместе? Ты не веришь в нашу любовь? Мы только поженились, а ты уже думаешь о разводе? Говорила мне мама... 
Игорь выхватывает у нее ключ из рук и, вздыхая, кидает его вниз. 
*** 
Едкий клубок дыма вырвался из перекошенных от недовольства губ. Еще пара затяг, и бычок упал к ногам престарелого мужчины. Он уже полчаса стоял в ста метрах от пары и наблюдал картину первой семейной ссоры. За его спиной послышались громкие шаги. 
- Ну что, Петрович, сколько сегодня? 
Петрович, неторопливо закуривая новую сигарету, посмотрел на свой «улов» и с выражением крайнего недовольства произнес: 
- Четырнадцать ключей и один целый замок. Совсем уже посходили с ума. 
- Ну, не будь так категоричен, - пытается заступиться за молодоженов его товарищ. - У людей традиция такая на вечную любовь, понимаешь ли. 
- На вечную любовь… - протягивает Петрович. - У них любовь, а у меня ГЭС за месяц третий раз чуть не встает. В гробу я видал такую вечную любовь. 
И куча железа с грохотом падает в мусорный мешок.

Юлия Пекина

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