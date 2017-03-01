Информационно-аналитическая программа "Альма матер" – это единственная в Новгородской области телевизионная передача, которая освещает жизнь университета. За полчаса команда журналистов старается рассказать новгородцам как можно подробней о главных событиях университета за неделю. Безусловным приоритетом корреспондентов является научная жизнь и официальные достижения НовГУ в сфере внутренней и внешней политики. Обо всех успехах ВУЗа «Альма матер» старается рассказывать популярным языком, так, чтобы поняли зрители самых разных возрастов и социального статуса.