Медиацентр СПбГУ о:
самых разнообразных и ярких событиях в жизни студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, а также других факультетов СПбГУ;
самых увлекательных дискуссиях в телемостах с профессорами и студентами других университетов России и всего мира;
самых веселых и увлекательных приключениях студентов во время летних практик и путешествий;
самых успешных достижениях молодых талантливых музыкантов, актеров, художников;
самых интересных проектах начинающих тележурналистов, фотокорреспондентов, радиорепортеров, кинематографистов;
самых острых социальных проблемах, с которыми сталкивается молодой человек в своей жизни;
самых ключевых проблемах в сфере высшего профессионального образования;
самых интересных лекциях выдающихся ученых и преподавателей СПбГУ, а также их коллег из других университетов мира.