22.04.2018
Фонд

Медиацентр СПбГУ

01 апреля 2018

Медиацентр СПбГУ о:

самых разнообразных и ярких событиях в жизни студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, а также других факультетов СПбГУ;

самых увлекательных дискуссиях в телемостах с профессорами и студентами других университетов России и всего мира;

самых веселых и увлекательных приключениях студентов во время летних практик и путешествий;

самых успешных достижениях молодых талантливых музыкантов, актеров, художников;

самых интересных проектах начинающих тележурналистов, фотокорреспондентов, радиорепортеров, кинематографистов;

самых острых социальных проблемах, с которыми сталкивается молодой человек в своей жизни;

самых ключевых проблемах в сфере высшего профессионального образования;

самых интересных лекциях выдающихся ученых и преподавателей СПбГУ, а также их коллег из других университетов мира. 

 

 

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