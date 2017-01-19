20.01.2017
Фонд

ВГУ отметили в международном "звездном" рейтинге QS

19 января 2017

На днях стали известны результаты международного аудита вузов QS, который проводится известным рейтинговым агентством Quacquarelli Symonds. На основе оценки Воронежский государственный университет попал в "звёздный" список и получил три "звезды" из пяти возможных. В рейтинге оценивались несколько направлений работы вуза.
Преподавательская деятельность, степень интернационализации, уровень инновационных разработок и инклюзивность - оценены высшим баллом (пять "звезд"). Материальная база университета (корпуса, общежития, спортплощадки) - получили оценку "четыре". Показатели трудоустройства выпускников - оценили в три "звезды". Менее "звёздными" оказались показатели уровня исследований (два балла) в вузе и количество специалистов, известных на международном уровне (один балл).

Фото с официального сайта ВГУ - http://www.vsu.ru/

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