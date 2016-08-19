Музыкальные издательства создали альтернативу РАО

Российский авторский союз (РОАС) собирается управлять правами авторов по прямым договорам с ними и готов претендовать на государственную аккредитацию в этой сфере. Собирать и распределять вознаграждение РОАС планирует с помощью специального плеера.
Об учреждении РОАС вчера объявили в пресс-службе организации. Союз создан обладателями прав на музыкальные произведения для управления ими на коллективной основе, "соответствующего принципам прозрачности и подконтрольности авторам". РОАС будет представлять интересы правообладателей, заключивших с ним договор. На сайте РОАС сказано, что в него входят несколько крупных музыкальных издательств, включая United Music Group, "Газгольдер", CD Land и Первое музыкальное издательство, гендиректор которого Максим Дмитриев и стал гендиректором РОАС. Сопредседателями совета союза стали саксофонист Игорь Бутман и композитор Стас Намин. Среди членов РОАС также указаны исполнители Баста, Нюша, Вячеслав Бутусов, Владимир Пресняков, Вадим Самойлов и др.
Максим Дмитриев рассказал "Ъ", что управление правами будет происходить при помощи специального программного комплекса. "В точках, где будет происходить публичное воспроизведение музыкальных произведений, специальный плеер будет это фиксировать и в онлайн-режиме предоставлять отчет",— уточнил он. Сейчас РОАС планирует управлять правами по прямым договорам с авторами, но если будет возможность получить государственную аккредитацию, РОАС ею воспользуется, говорит господин Дмитриев. Госаккредитация, в рамках которой сейчас работает РАО, нужна для бездоговорного управления в интересах неограниченного круга правообладателей.
РАО собирает вознаграждение с ресторанов, радиостанций, телекомпаний и др. Ориентировочно ежемесячный платеж для ресторана со ста посадочными местами может составлять 6-20 тыс. руб. В 2015 году РАО собрало около 4,5 млрд руб., из них правообладатели получили 3,6 млрд руб., следует из данных проверки прокуратуры. В 2008 году РАО получило госаккредитацию, в 2013 году она была продлена на десять лет. Ряд авторов не скрывали недовольства сотрудничеством с РАО, в апреле Стас Намин, Виктор Дробыш и еще несколько музыкантов заявили, что изымают свои права из организации. В июне гендиректор РАО Сергей Федотов попал в следственный изолятор по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
О реформе отрасли задумались и в правительстве. В июле первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики проработать вопрос изменения системы управления авторскими правами на коллективной основе. Вопрос прорабатывается, предложения будут представлены в правительство до конца сентября, говорил ранее "Ъ" представитель Минэкономики.
На этой неделе в Минэкономики ушли предложения от Национального реестра интеллектуальной собственности (НРИС) при Роспатенте. Роспатент возглавляет Григорий Ивлиев, который ранее курировал сферу авторских прав и госаккредитаций профильных обществ в Минкульте. НРИС предлагает создать Российский авторский фонд вместо трех действующих обществ — РАО, Всероссийской организации интеллектуальной собственности и Российского союза правообладателей. "Если есть сомнения в прозрачности, то учредителем должно выступить государство",— считает гендиректор НРИС Николай Дуксин. НРИС хочет стать технологическим подрядчиком автоматизированной системы контроля оборота объектов интеллектуальной собственности.
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Фото Коммерсантъ
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