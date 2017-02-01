01.02.2017
Фонд

Дан старт конкурса студенческих редакций «УниверСити» 2016/2017!

01 февраля 2017

Оргкомитет Национального конкурса сообщества студенческих редакций «УниверСити» приглашает к участию в 8-й сезоне 2016/2017 ежегодного общероссийского конкурса студенческих медиаработ «УниверСити».

Оргкомитет Национального конкурса сообщества студенческих редакций «УниверСити» приглашает к участию в 8-й сезоне 2016/2017 ежегодного общероссийского конкурса студенческих медиаработ «УниверСити».

О ПРОЕКТЕ

Проект «УниверСити» основан в 2007 году.

Наша миссия  — всемирная поддержка студенческих редакций (радиостанций, телестудий, интернет-проектов). Мы способствуем развитию креативной силы студенческого потенциала.   

«УниверСити» — это

55 выездных осенних и летних школ; более 1500 выполненных командных работ; 20 зарубежных экспертов; 350 экспертов из ТОП-100 наиболее влиятельных российских СМИ.

УниверСити - это площадка для регулярного общения студенческих редакций и популярных интернет-ресурсов

УниверСити - это более 200 реальных практических кейсов, обучающих программ, мастер-классов, стажировок и курсов дистанционного обучения.

Положение о конкурсе

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:

1. Зарегистрируйтесь .

2. Получите пароль на почту в течение 24 часов.

3. в одну или несколько номинаций конкурса со 2 февраля по 3 марта 2017г.

4. Ожидайте решения жюри конкурса 14 марта 2017г.

5. Список номинантов и результаты будут объявлены 16 марта 2017г.

6. Лучшие команды будут участвовать в финале конкурса «УниверСити» в Москве с 20 по 24 апреля 2017г.

университи
конкурс открыт
студенческие редакции
студенты
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