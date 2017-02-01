Дан старт конкурса студенческих редакций «УниверСити» 2016/2017!

Оргкомитет Национального конкурса сообщества студенческих редакций «УниверСити» приглашает к участию в 8-й сезоне 2016/2017 ежегодного общероссийского конкурса студенческих медиаработ «УниверСити».
О ПРОЕКТЕ
Проект «УниверСити» основан в 2007 году.
Наша миссия — всемирная поддержка студенческих редакций (радиостанций, телестудий, интернет-проектов). Мы способствуем развитию креативной силы студенческого потенциала.
«УниверСити» — это
55 выездных осенних и летних школ; более 1500 выполненных командных работ; 20 зарубежных экспертов; 350 экспертов из ТОП-100 наиболее влиятельных российских СМИ.
УниверСити - это площадка для регулярного общения студенческих редакций и популярных интернет-ресурсов
УниверСити - это более 200 реальных практических кейсов, обучающих программ, мастер-классов, стажировок и курсов дистанционного обучения.
Положение о конкурсе
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:
1. Зарегистрируйтесь на сайте «УниверСити».
2. Получите пароль на почту в течение 24 часов.
3. Отправьте свои работы в одну или несколько номинаций конкурса со 2 февраля по 3 марта 2017г.
4. Ожидайте решения жюри конкурса 14 марта 2017г.
5. Список номинантов и результаты будут объявлены 16 марта 2017г.
6. Лучшие команды будут участвовать в финале конкурса «УниверСити» в Москве с 20 по 24 апреля 2017г.
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