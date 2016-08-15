Новости останутся с плюсом. Медиа уходят в консалтинг

Британское агентство Reuters, основанное в 1851 году, начиналось с почтовых голубей: для деловых новостей оперативность и тогда, и сейчас — решающий фактор.
Сегодня бизнес становится глобальнее, сегментированнее, технологичнее — одних новостей ему мало. К тому же традиционные источники прибыли медиа — подписка, реклама, платный доступ — исчерпали потенциал роста, отмечает Екатерина Сычева, директор в Boston Consulting Group. Так что агентства деловой информации, освоив почту, телеграф, телефон, а потом факс, интернет и смартфон, превращаются в сервисные компании.
Идя за потребностями клиентов, они развивают услуги по работе с "большими данными", услуги аналитиков, консультантов с серьезным инструментарием для анализа на самых разных рынках. Как гласит лозунг сегодняшней Thomson Reuters, они — The Answer Company, т. е. "Компания, предлагающая решения", отмечает Петр Марчевски, глава Thomson Reuters в России и СНГ. Тем же путем пошел Bloomberg: в 2013 году его президент Дэн Докторофф провозгласил: "Listening to our Clients" ("Слушаем клиентов").
Запросы бизнеса
Чтобы понимать, что предлагать клиентам, нужно хорошо изучить их бизнес. "Глобальные банки и финансовые институты, например, испытывают сейчас сильное давление на прибыльность",— говорит Марчевски. Компании увольняли персонал, избавлялись от непрофильных активов. От них по-прежнему требуют повышения рентабельности, но резервов для этого нет. А, скажем, IT-системы становятся все более дорогими.
Поэтому финансисты обратились к облачным технологиям и управляемым сервисам. Thomson Reuters, например, уловила запрос и предложила Elektron Managed Services — глобальную сеть центров обработки данных, которая позволяет получить информацию с финансовых рынков со скоростью 2,5 млрд обновлений в секунду. Компаниям при этом нужно гораздо меньше инвестировать. "У каждого клиента, конечно, свои потребности, но в нашей работе мы видели примеры, когда использование такого решения открывало для них возможности сэкономить 30-40% на инфраструктуре для доступа к данным",— говорит Марчевски.
Другой пример: работа с задачами и вопросами, которые возникают у компаний в сфере взаимоотношений с регулирующими органами и в сфере compliance, т. е. соблюдения внутренних правил и законодательства. "Это считается большой и малоизведанной областью рисков для современных компаний",— говорит Армен Гюлумян, вице-президент страхового брокера Marsh. Нормативных актов у разных стран все больше, но, отмечает он, главная проблема в том, что "глобальные компании могут попасть не только под регулирование законодательства страны нахождения". Поэтому расходы финансовых учреждений на IT-департаменты, обслуживающие решение этих задач, растут. "И мы готовы автоматизировать процедуру compliance благодаря нашим базам данных и доступу к проверенным документам, возможности анализировать большие объемы информации, проводить "умный" поиск",— рассказывает Марчевски.
В целом Thomson Reuters — это очень разнородный бизнес. На одном краю спектра — 1 млрд человек, которые читают новости, поясняет глава компании в РФ; на другом — 400 тыс. клиентов, профессионалов в сфере управления финансами, которые пользуются услугами бизнес-подразделения Financial & Risk ("финансы и риски"). Компания четко делит этот рынок на сегменты. "На вершине пирамиды — клиенты, которых мы называем стратегическим сегментом, самым важным для нас. Здесь наш бизнес растет двузначными, т. е. больше 10%, процентами в год",— говорит Марчевски. В этот сегмент включены услуги по управлению рисками, корпоративному управлению и compliance. На втором уровне — предприятия и отрасли, которые растут, по его словам, однозначными темпами (от 0% до 10%). Это самый массовый "сегмент роста" (управление активами, инвестициями, торговля на рынках Forex, сырьевых товаров, глобальные юридические услуги). А на нижнем уровне между клиентами идет сильная конкурентная борьба, поэтому его называют сегментом конкуренции, где запросы постоянно меняются.
Бизнес в России
После того как розничные банки снизили ставки по депозитам в евро и долларах до почти нулевого уровня, у частных инвесторов появился запрос на новые возможности вложения денег. Одна из таких возможностей — западные рынки акций.
"Три года назад такого запроса почти не было, сейчас он массовый, чуть ли не каждый день",— отмечает Станислав Клещев, главный аналитик ВТБ 24. Для отбора подходящих акций нужно охватить весь массив данных на глобальных торгах за эти годы, получить доступ на иностранные торговые площадки. И ВТБ 24 стал активно пользоваться сервисами по моделированию портфелей ценных бумаг у Thomson Reuters и Bloomberg. "Раньше у нас все ограничивалось только российским рынком ценных бумаг, теперь акцент нашей деятельности меняется",— резюмирует аналитик.
По словам Марчевски, Thomson Reuters в развитии своего бизнеса в РФ опирается на два столпа. "Первое — это существенная зависимость экономики и финансового сектора от состояния рынка сырьевых товаров",— говорит он. Это влияет на объемы валютообменных операций, так как на сырьевых рынках расчеты ведутся в мировых валютах. "Это означает, что любая трансакция по продаже сырьевых товаров подразумевает операцию на валютном рынке",— замечает Марчевски. А так как роль сырьевых товаров в экономике высока, то информация о ценах на них важна не только для добывающих компаний, но и для банков.
Поэтому компания сделала ставку на валютные и сырьевые рынки. "Мы предлагаем клиентам нашу ведущую платформу по заключению конверсионных сделок,— поясняет глава компании в РФ.— А в сегменте информации с сырьевых рынков мы пошли дальше и купили российскую компанию "Кортес", которая использует совершенные технологии сбора и анализа данных". Thomson Reuters сама стала площадкой для валютных торгов: в 2012 году купила отделение по торговле валютными опционами компании Tradeweb Markets, а также электронную площадку FX Alliance (за $450 млн).
Независимый информационно-аналитический центр "Кортес" (сейчас — Tomson Reuters KORTES) создан в 1991 году, когда рынок в РФ был очень сегментирован — нефтезаводы принадлежали сами себе, вспоминает управляющий директор Павел Махлин. Все изменилось, когда цена на нефть с $15-20 за баррель пошла вверх. С середины 1990-х сложились устойчивые каналы сбыта и транспортировки углеводородов за рубеж, говорит он, а с середины 2000-х годов проявилась устойчивая привязка российского рынка к мировому. "Плюс к этому,— говорит Махлин,— стали появляться запросы на средне- и долгосрочное прогнозирование".
Потом клиенты заинтересовались, на каком оборудовании и как перерабатываются углеводороды, а также продукты нефтехимии (полимеры). KORTES был первым, кто начал предоставлять комплексную информацию подобного рода, и, по словам Махлина, "неплохо преуспел". Но главный конек KORTES — востребованная информация об углеводородах, бензине по РФ и СНГ. Отслеживается практически полностью вся цепочка "от буровой скважины и до заправочного пистолета" на всей территории России, Украины, Белоруссии, в Средней Азии, и можно посмотреть, где и сколько стоило топливо, из какого сырья и на каком заводе произведено, кому принадлежало, откуда было доставлено, в каком федеральном округе продано.
По словам Махлина, ни одна другая компания "не обеспечивает столь широкого разнообразия подачи информационных продуктов рынку". "В частности, наши редакторы для получения информации каждый день общаются с десятками и десятками источников, анализируют огромное количество информации. Мы очень дорожим подобного рода отношениями, бережно их пестуем и развиваем долгие годы",— говорит он. Агентство добавляло услуги и новую информацию для клиентов постоянно. "Мы могли "съесть" только то, что заработали, а значит, нам приходится быть интересными для рынка,— поясняет Махлин.— Единственный способ этого достичь — идти вслед за рынком, а лучше всего даже опережать".
Треть — консалтинг
В сегменте металлов и угольного сырья работает информагентство "Металл-Курьер" — единственный специализирующийся на рынке СНГ поставщик информации по рынкам стального проката и металлургического сырья (с центральным офисом в Днепропетровске). Компания работает с корпоративными клиентами по всему миру, говорит ее замдиректора Сергей Грабовский. Само агентство, созданное в 1994 году, продает не только новости, но и аналитику. Более того, "Металл-Курьер" предлагает по заказу рыночные исследования и консалтинговые услуги.
Это общая тенденция для отраслевых информационных медиа. Доля аналитики растет у всех, включая Thomson Reuters и Bloomberg. "Мы, безусловно, тоже движемся в сторону аналитики,— говорит управляющий директор KORTES.— Еще в конце 1990-х мы пришли к выводу, что просто быть источником ценовых и объемных показателей для других компаний — это не совсем правильно, нужно делать это самим". Причина — стремление повысить прибыльность. "Если вы просто продаете данные, то получаете стабильный, но не очень высокий доход,— поясняет он.— Если же вы накладываете на эти данные свои знания, свои расчеты, свой опыт, анализируете их, то вы представляете продукт совершенно другого ценового диапазона".
Опрошенные "Деньгами" компании говорят, что им важен непредвзятый взгляд на рынки со стороны. К тому же игроки, выпуская свои отчеты, могут преследовать собственные интересы. "Манипуляции рынка встречаются, попытки непрерывны, как мягкие, так и достаточно жесткие,— говорит Павел Махлин.— Взять, к примеру, аналитику компаний, которые отвечают на иски ФАС,— там многие показатели могут быть притянуты за уши".
Информагентства идут и в консалтинг. Для этого в "Кортесе", например, в свое время разработали программу, набрали команду и создали "консалтинговое ядро", которое до сих пор трудится и развивается. Консалтинговая деятельность в 2012 году приносила, по словам Махлина, около трети доходов "Кортеса". Сейчас подсчитать он не берется, так как выделить эту долю сложнее, но доходность агентства после вхождения в Thomson Reuters выросла "практически в два раза". "Для компаний, похожих на нашу, треть от консалтинга — это очень хороший показатель,— замечает он.— Ну еще есть компании, которые занимаются чистым консалтингом: у них такая доля равна 95% — они просто покупают данные, анализируют и продают результат". А вот у "Металл-Курьера" доля аналитики и консалтинга в прибыли, напротив, снижается главным образом из-за обвала инвестиций на профильных рынках.
"Медийщики выходят не только на рынок аналитики и консультационных услуг, но и в другие сегменты — организация мероприятий, образование, электронная коммерция, рекламный бизнес и тому подобное,— говорит Екатерина Сычева.— Но все-таки наиболее успешно действительно монетизируются именно B2B-сервисы — услуги бизнесу".
Успешный пример — группа Daily Mail and General Trust, одна из крупнейших медиакомпаний Великобритании. С 2005 по 2015 год, отмечает Сычева, доля операционной прибыли группы сместилась с сектора B2C, т. е. услуг конечному потребителю (68% в 2005 году) на B2B — 76% в 2015 году против изначальных 32%. Выручка группы в секторе B2B продолжает расти, в том числе за счет оценок рисков и решений по ним, инфосервисов для финансового, энергетического секторов, услуг в сфере образования и недвижимости.
Куда дальше?
"Мир стоит на пороге четвертого этапа цифровой революции",— пишет BCG в июньском докладе 2016 года "Россия онлайн. Догнать нельзя достать?". Скоро настанет "Интернет всего", когда к сети будут подключены не только люди, но и механизмы, что позволит более эффективно использовать ресурсы: объем новой экономики уже оценивается в $150 млрд.
Это затронет и финансовую отрасль, происходящее в ней в мире уже называют финдустриальной революцией. Раньше банки конкурировали только между собой, теперь им на пятки наступают стартапы, разрушающие традиционные бизнес-модели отрасли. "Мы с нашими открытыми платформами хорошо позиционированы, чтобы поучаствовать в создании этой новой реальности",— говорит Марчевски.
Система Eikon Thomson Reuters, магазин приложений Eikon — это своего рода Apple Store, куда компании по всему миру поставляют свои данные, а потребители получают из системы то, что им нужно. У компании есть своя студия разработки специализированных приложений для финансового рынка. По всему миру, в том числе в Москве, работают команды, занимающиеся разработкой приложений для информационного терминала Eikon для сделок на финансовых и товарных рынках. "Те приложения, которые они разрабатывают, доступны по всему миру нашим клиентам через встроенную в Eikon службу приложений",— рассказывает Марчевски. Компания сейчас также инвестирует в молодые компании, помогая им развивать инновации. Делает это через бизнес-инкубаторы: в Бостоне — FinTech, в Сингапуре — Startup Boot Camp, в Гонконге — SuperCharger FinTech. "Это полностью практическое применение наших ресурсов",— отмечает Марчевски.
Россия пока от этого далека (39-е место по уровню развития цифровой экономики), но и ее рано или поздно "накроет", считают в BCG. Многое будет зависеть от того, какой сценарий "цифровизации" у нас развернется. Один к 2021 году позволит создавать в РФ добавленную стоимость на 5-7 трлн руб. в год. Второй отбрасывает нас к "венесуэльской" стагнации на годы. В мире тем не менее цифровая революция идет полным ходом. "Я оптимистично настроен: надеюсь, что эти радикальные перемены на рынке приведут к появлению большого числа очень значимых возможностей",— заключает Марчевски.
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №32 от 15.08.2016, стр. 20
http://kommersant.ru/doc/3047729
Авторы:Владимир Рувинский
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