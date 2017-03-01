Первый эфир радио «БЕЛый ГУсь» прозвучал в стенах университета в ноябре 2012 года. С этого дня выпуски студенческой радиостанции радуют учащихся и сотрудников вуза каждую среду и пятницу во время большой перемены, то есть с 13:35 до 14:00. В редакции работают ребята с самых разных институтов и факультетов. Выпуски «говорят» на трёх языках: русском, английском и немецком. В выпусках радио «БЕЛый ГУсь» можно услышать обо всём, что интересно студентам. Коллектив редакции неоднократно становился победителем всероссийских и международных конкурсов для СМИ и журналистов.