Студенческий городок — программа о самом замечательном, романтичном периоде в жизни. В университетах мы учимся, взрослеем, находим истинных друзей и встречаем первую любовь. Студенчество живет в душе каждого человека на протяжении всей его жизни. Герои программы — это студенты, выпускники, преподаватели. События программы — студенческие и университетские мероприятия, концерты, фестивали, выставки современного искусства и многое другое.
Программа выходит на телеканале ЕТВ каждый понедельник в 14:00.
Куратор:
Олег Медведев
Продюсеры:
Алёна Лебедева
Андрей Козырев
http://ekburg.tv/programmy/studencheskij_gorodok