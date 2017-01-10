13.01.2017
Фонд

Студенческий городок

10 января 2017

Студенческий городок — программа  о самом замечательном, романтичном периоде в жизни. В университетах мы учимся, взрослеем, находим истинных друзей и встречаем первую любовь. Студенчество живет в душе каждого человека на протяжении всей его жизни.  Герои программы  — это студенты, выпускники, преподаватели. События программы — студенческие и университетские мероприятия, концерты, фестивали, выставки современного искусства и многое другое.

Программа выходит на телеканале ЕТВ каждый понедельник в 14:00.

Куратор:
Олег Медведев

Продюсеры:
Алёна Лебедева
Андрей Козырев

http://ekburg.tv/programmy/studencheskij_gorodok

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