Хрустальное «золото»

Студенческий медиацентр СахГУ "SOVA24" стал лауреатом всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела».
Приятным известием для университета стало письмо от Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. В сообщении говорилось о призовом месте СахГУ на конкурсе в номинации «Лучший официальный аккаунт образовательной организации в социальных сетях».
А для того чтобы узнать, какое из трех мест занял сахалинский вуз, и получить заслуженную награду, представительница СахГУ, студентка 2 курса направления подготовки «Журналистика» Катерина Алябьева отправилась в Москву.
– Путь к награде для всех был разным – кто прилетел, кто добрался поездом, а кто приехал на метро, – рассказывает Катерина.
29 ноября состоялся круглый стол «Студенческое медиапространство России: актуальные вопросы функционирования и перспективы развития». Модератором выступила руководитель исполнительной дирекции Совета проректоров по воспитательной работе Марина Дудорова. Обсуждался широкий спектр вопросов – от того, как объединить все студенческие СМИ в один университетский медиахолдинг, до тактики включения студентов в университетскую работу. Круглый стол проходил в формате оживленной дискуссии: студенты оказались неравнодушны к своим университетам и развитию в них студенческих СМИ.
Далее молодых журналистов ожидала церемония награждения, которая состоялась в концертном зале «Известия Холл». Здесь для ребят выступали воздушные акробаты, популярные певцы, а зал был полон именитых гостей.
На торжестве присутствовали президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, бессменный председатель жюри конкурса Ясен Засурский, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, телеведущая, журналист, продюсер Ника Ганич, российская поп-певица и журналистка Алина Артц, певица и композитор Лоя и многие другие. Ребята не только выслушали похвальные наставления, но и получили награды из рук своих кумиров.
Но вот интрига нарастает, уже оглашается заключительная номинация – «бронза», «серебро»… И наконец звучит название островного вуза: долгожданное «золото» получают Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет , Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации и – Сахалинский государственный университет!
– В руках диплом первой степени и хрустальная стрела, тяжелая. Улыбка не сходит с лица и гордость за свой университет распирает грудь, – описывает свои чувства Катерина Алябьева. – Такие моменты вдохновляют и наполняют желанием двигаться вперед, к новым победам. Вершина, которую мы взяли – это победа нашей команды, слаженного коллектива, юных и опытных журналистов, наших наставников и руководителей студенческого медиацентра «SOVA24», Сахалинского государственного университета в целом. Если б не огромная работа, трудолюбие, большое количество людей, работающих на благо СахГУ этого ничего бы не было. Это наша общая победа!
Отметим, что конкурс «Хрустальная стрела» проходит уже тринадцатый раз под эгидой Совета проректоров и Московского студенческого центра при поддержке правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ. Ежегодно в нем принимают участие студенты и редакции из 71 региона России. В этом году на конкурс представлено 4793 творческих работ и средств массовой информации из 411 образовательных организаций высшего образования России. Победители конкурса определены в 12 номинациях.
Это самый масштабный и значимый конкурс студенческой журналистики всероссийского размаха, в котором принимают участие не только журналисты, редакторы, фоторепортеры, создатели интернет-сайтов, но и учредители печатных и электронных СМИ в лице администрации вузов. Основная задача конкурса – развитие творческой активности в молодежной и студенческой среде, популяризация студенческих изданий, а также привлечение внимания федеральных СМИ к вопросам, волнующим студенческую молодежь.