Новости, сделанные руками студентов СахГУ, появятся на телеканале "ОТВ-Сахалин".
Десятиминутная программа «Новости СахГУ», созданная силами университетского медиацентра SOVA24, каждую неделю будет выходить на региональном государственном канале ОТВ. До этого выпуски можно было смотреть исключительно в интернете или в социальных сетях, а сейчас еще и по телевизору. Благодаря выходу «Совы24» на новый уровень, студенческие новости смогут увидеть зрители всего Сахалина и Курил.
На днях «Новости СахГУ» получили официальный телевизионный документ — первую эфирную справку, с временем и частотой выхода десятиминутки на ОТВ. В пресс-службе СахГУ отмечают: переговоры с руководством канала о возможности показывать студенческие новости в эфире региональной кнопки велись с прошлого лета.
— Мы очень рады. Это большой шаг. Это в принципе уникальный проект для нашего региона — такой студенческий медиацентр. Можно сказать, что мы на острове первопроходцы. Наши новости делают не только студенты журфака, но и все остальные — лингвисты, строители, информатики. До нас никто ничего подобного не делал. И останавливаться мы не намерены — у нас большие планы. Мы хотим делать авторские студенческие программы, хотим говорить о науке и популяризировать ее, хотим рассказывать о престиже специальностей, которые есть в университете, хотим говорить о профориентации и работать со школьниками. В планах провести медиашколу для школьников, — рассказывает начальник отдела по связям с общественностью СахГУ и один из руководителей SOVA24 Александр Бахарев.
Руководитель медиацентра подчеркивает: студенческие новости на ОТВ никак не цензурируют. Творческий коллектив «Совы» самостоятельно выбирает темы, на которые хочет говорить. Единственные рекомендации затрагивают технические моменты — советы касаются качества картинки и звука.
Новости от SOVA24 студенты СахГУ смотрят с 2015 года: тогда на базе университета создали медиацентр, отобрали ребят, желающих вариться на телевизионной кухне, и стали снимать сюжеты. У истоков создания медиацентра стояли Александр Бахарев и Константин Лоскутников — директор телерадиостудии СахГУ. Лицом новостей стала Маргарита Иваненко — второкурсница журфака. В прошлом году трудолюбивая «Сова» принесла в своем клювике 39 выпусков новостей.
Десятиминутная программа, которую еженедельно смогут смотреть сахалинцы и курильчане, вмещает 4-5 сюжетов. Говорят студенты обо всем: об образовании на Сахалине, поднимают вопросы науки, затрагивают студенческую жизнь и рассказывают об интересах молодого поколения. На подходе у медиацентра пилотный выпуск спортивной передачи — ее тоже хотят предложить ОТВ. «Сова» готова поделиться достижениями студентов не только на образовательном поприще, показывая аудитории и кафедры, но и на спортивном, охватывая стадионы, легкоатлетические дорожки и залы.
Выпуски новостей СахГУ после выхода в эфир на региональном канале будут выкладывать и на сайте ОТВ.