«Сова24» для школьников

Медиацентр «SOVA24» провел экскурсию по телерадиостудии университета. Мероприятие было организовано для того, чтобы рассказать и показать школьникам, что представляет из себя работа журналиста. Экскурсию посетили учащиеся 10 класса школы №22, которые увлекаются журналистикой и хотят выпускать собственные учебные СМИ.
Руководители студии Александр Бахарев и Константин Лоскутников рассказали учащимся о своем личном опыте создания студенческих СМИ.
– Студенческий медиацентр только в самом начале своего профессионального становления, – отметил начальник отдела по связям с общественностью Александр Бахарев. – Без сомнения, у нас есть очень хорошие результаты, один из которых – вещание «Новостей СахГУ» на региональном государственном телеканале «ОТВ-Сахалин».
Школьники узнали о том, как устроена студия, какими техническими средствами она оснащена и как с ними обращаться. Кроме того, они просмотрели несколько выпусков «Новостей СахГУ» и оценили работу «Совы».
– На самом деле, на своем пути мы совершили достаточное количество ошибок, но именно эти ошибки помогли медиацентру стать лучше и добиться успеха, в том числе у зрительской аудитории. Ведь нас смотрят не только студенты, но и сотрудники, школьники, родители и жители всего региона, – отметил Константин Лоскутников.
Опыт проведения экскурсии по телерадиостудии состоялся в первый раз, но учащиеся, их преподаватели и руководители медиацентра сошлись на том, что подобные мероприятия важно проводить и в дальнейшем.
– Взаимодействие между школами и студиями университета необходимо продолжить, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии к моменту их выпуска из школы, – считает учитель 22-й школы Марина Рубан.