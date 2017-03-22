23.03.2017
Фонд

«Сова24» для школьников

22 марта 2017

Медиацентр «SOVA24» провел экскурсию по телерадиостудии университета. Мероприятие было организовано для того, чтобы рассказать и показать школьникам, что представляет из себя работа журналиста. Экскурсию посетили учащиеся 10 класса школы №22, которые увлекаются журналистикой и хотят выпускать собственные учебные СМИ.

Руководители студии Александр Бахарев и Константин Лоскутников рассказали учащимся о своем личном опыте создания студенческих СМИ.

– Студенческий медиацентр только в самом начале своего профессионального становления, – отметил начальник отдела по связям с общественностью Александр Бахарев. – Без сомнения, у нас есть очень хорошие результаты, один из которых – вещание «Новостей СахГУ» на региональном государственном телеканале «ОТВ-Сахалин».

Школьники узнали о том, как устроена студия, какими техническими средствами она оснащена и как с ними обращаться. Кроме того, они просмотрели несколько выпусков «Новостей СахГУ» и оценили работу «Совы».

– На самом деле, на своем пути мы совершили достаточное количество ошибок, но именно эти ошибки помогли медиацентру стать лучше и добиться успеха, в том числе у зрительской аудитории. Ведь нас смотрят не только студенты, но и сотрудники, школьники, родители и жители всего региона, – отметил Константин Лоскутников.

Опыт проведения экскурсии по телерадиостудии состоялся в первый раз, но учащиеся, их преподаватели и руководители медиацентра сошлись на том, что подобные мероприятия важно проводить и в дальнейшем.

– Взаимодействие между школами и студиями университета необходимо продолжить, чтобы помочь учащимся определиться с выбором профессии к моменту их выпуска из школы, – считает учитель 22-й школы Марина Рубан.

logo

© 2016 Фонд независимого радиовещания

Адрес редакции:

Телефон редакции:

Факс редакции:

115035, Москва, Раушская набережная, 4/5, строение 1

+7-499-551-57-00

Разработка сайта: edenhost.ru

16+

Условия использования

Правила комментирования