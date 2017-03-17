Журналисты тренируются

В СахГУ прошла "Неделя тренингов" для студенческого медиацентра SOVA24.
С 26 по 29 ноября в корпусе №4 СахГУ прошли тренинги СМИ для студентов-журналистов и участников студенческого медиацентра «Sova24». В роли эксперта выступила Кристина Муравьева – специалист по стратегическому брендингу, технолог и преподаватель.
Мастер-классы включали в себя теорию и практику. В ходе лекций будущие журналисты под руководством Кристины Юрьевны выяснили, что должен представлять собой выпускаемый ими продукт, поставили цели и задачи для самих себя и медиацентра на грядущий год, получили представление об источниках информации. Студенты активно высказывали свое мнение по обсуждаемой теме и задавали вопросы.
На тренинге учащиеся оттачивали практические профессиональные навыки: работали с камерой, писали тексты, составляли и защищали проекты. Кристина Муравьева давала советы и помогала справляться с трудностями в работе. Эксперт через задания пыталась раскрепостить студентов и раскрыть их творческий потенциал.
Одним из итогов недели тренингов СМИ можно считать дружный творческий коллектив, вооруженный новыми знаниями и умениями