18.03.2017
Фонд

Журналисты тренируются

17 марта 2017

В СахГУ прошла "Неделя тренингов" для студенческого медиацентра SOVA24.

В роли эксперта выступила Кристина Муравьева – специалист по стратегическому брендингу, технолог и преподаватель.

Мастер-классы включали в себя теорию и практику. В ходе лекций будущие журналисты под руководством Кристины Юрьевны выяснили, что должен представлять собой выпускаемый ими продукт, поставили цели и задачи для самих себя и медиацентра на грядущий год, получили представление об источниках информации. Студенты активно высказывали свое мнение по обсуждаемой теме и задавали вопросы.

На тренинге учащиеся оттачивали практические профессиональные навыки: работали с камерой, писали тексты, составляли и защищали проекты. Кристина Муравьева давала советы и помогала справляться с трудностями в работе. Эксперт через задания пыталась раскрепостить студентов и раскрыть их творческий потенциал.

Одним из итогов недели тренингов СМИ можно считать дружный творческий коллектив, вооруженный новыми знаниями и умениями.

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