Студенческое радио HSE FM

Студенческая жизнь представляет собой яркое и незабываемое время, и наша команда радио HSE FM – это активные, творческие, инициативные студенты, объединенные общей идеей, работой, целью сделать студенческую жизнь насыщенной, весёлой и яркой. Мы считаем, что быть активным — значит создавать креативные идеи и воплощать их в жизнь! Поэтому в свое время нас не испугали стоящие перед нами трудности, и мы дали начало совершенно новому направлению в нашем университете – студенческому радио HSE FM. Настройтесь на лучшее и будьте на одной волне с Вышкой вместе с HSE FM!