Поиск по сайту Журналисты – лучшие «Гумишки»

3 февраля в Гуманитарном институте были подведены итоги конкурса «Самая лучшая учебная группа ГУМИ».
Участниками стали группы 3552б (психологи), 3641б (лингвисты), 3251б (журналисты). Первым испытанием для конкурсантов стало спортивное соревнование. Затем ребятам предстояло сразиться в интеллектуальной битве, проведенной в форме всем известной игры «Что? Где? Когда?». А заключительным этапом стал творческий. Студенты должны были ярко и креативно представить свою группу. Лучше всех с заданием справились журналисты, показав несколько забавных миниатюр и исполнив песню собственного сочинения. Они и стали победителями в институтском этапе и теперь пойдут защищать честь ГУМИ на университетском.
Староста группы 3251б Екатерина Межлумян признается: «Конечно, в нашей группе бывают проблемы, конфликты и разногласия. Мы все разные, у каждого своя жизненная позиция, свой взгляд на мир, свой творческий подход и это здорово, ведь все вместе мы – непобедимая команда. Именно наша индивидуальность помогла нам стать лучшими».
Ангелина Бестаева