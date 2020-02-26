ЛМИ.ТАЙМ - проектная команда, состоящая из старшеклассников. Мы выпускаем газету, готовим видеоролики, ведем группу ВКонтакте, аккаунт в Instagram, записываем подкасты, а также делаем мультимедийные спецпроекты на Tilda
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