02.03.2020
Фонд

ЛМИ.ТАЙМ

26 февраля 2020

ЛМИ.ТАЙМ - проектная команда, состоящая из старшеклассников. Мы выпускаем газету, готовим видеоролики, ведем группу ВКонтакте, аккаунт в Instagram, записываем подкасты, а также делаем мультимедийные спецпроекты на Tilda

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