12.03.2019
Фонд

Радио "Лингва"

01 марта 2019

Мы - команда НГЛУ им. Н.А.Добролюбова - хотим создать интересное радио для студентов и о студентах. На этом сайте мы будем выкладывать наши программы. Послушайте их. Вы считаете, что можете сделать лучше? Присоединяйтесь к нам! Приглашаем к сотрудничеству всех креативных и инициативных!:)) Мы говорим на Вашем языке!

Главный редактор радио "Лингва" -
Алла Александровна Якименко (Доцент кафедры культурологии, истории и древних языков, радиожурналист с 8-милетним стажем, филолог, кандидат филологических наук).

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