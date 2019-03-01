Мы - команда НГЛУ им. Н.А.Добролюбова - хотим создать интересное радио для студентов и о студентах. На этом сайте мы будем выкладывать наши программы. Послушайте их. Вы считаете, что можете сделать лучше? Присоединяйтесь к нам! Приглашаем к сотрудничеству всех креативных и инициативных!:)) Мы говорим на Вашем языке!
Главный редактор радио "Лингва" -
Алла Александровна Якименко (Доцент кафедры культурологии, истории и древних языков, радиожурналист с 8-милетним стажем, филолог, кандидат филологических наук).